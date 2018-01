Hij onthoofdde en vermoordde meer dan 400 katten, maar kon pas na vier jaar opgepakt worden

Het ziet ernaar uit dat de politie de man heeft opgepakt die sinds 2014 meer dan 400 katten op gruwelijke wijze gedood heeft in het zuiden van Londen. De verdachte is een 31-jarige Britse man.

De politie begon in 2014 aan de zoektocht op een persoon die een grondige hekel had aan katten - en daarmee drukken we het nog zacht uit. De “Croydon Cat Killer”, zoals hij al snel genoemd werd, had in een buurt in het zuiden van Londen - Croydon, vandaar de bijnaam - minstens zeven katten op een gelijkaardige manier verminkt.

In de maanden en jaren die erop volgden, bleek de moordenaar toeslaan. Hij richtte zich daarbij voornamelijk op katten. Zo zou hij volgens de politie sinds 2014 meer dan 400 katten gedood en verminkt hebben in de buurt van Croydon.

De werkwijze van de ‘Croydon Cat Killer’ was telkens hetzelfde: hij lokte hen met snoepjes om hen vervolgens met een scherp voorwerp te verminken en te doden. Daarna liet hij hen telkens onthoofd en dood achter, met als gevolg dat hun baasje een vreselijk tafereel te zien kreeg.

Naast katten had de moordenaar het ook niet begrepen op andere dieren. Onder zijn slachtoffers bevonden zich ook konijnen, eekhoorns, vossen en herten. Die onthoofdde en doodde hij ook met een machete of een tuinschaar.

De politie is er nu in geslaagd om een 31-jarige man op te pakken die in verband gebracht wordt met de dood van vijf katten rond Kerstmis en mogelijk ook met de honderden moorden in de voorbije jaren. Wie met informatie komt die de man of een andere verdachte kan linken aan de andere doden, krijgt een beloning van 10.000 pond.