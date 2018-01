Vazquez even terug bij Club: “Blij om terug te kunnen keren met een titel”

De ene leeft nog in een titelroes, de andere geniet van een paar gekregen vrije dagen tijdens de o zo drukke Engelse voetbalkalender: Victor Vazquez (30) en Mathew Ryan (25) doken zaterdag op tijdens de winterstage van Club Brugge waar ze hun oude club gedag kwamen zeggen. Vooral voor Vazquez was het na zijn MLS-titel met Toronto een leuk weerzien. “Misschien keer ik op een dag wel definitief terug.”

“Rafaaaa. I see you in the hotel.” Victor Vazquez regelt snel nog een date met Lior Refaelov vooraleer hij in zijn wagen stapt. De Spanjaard zakte zaterdag samen met Mathew Ryan af naar de ochtendtraining ...