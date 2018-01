Antwerp-nieuwkomer Pitroipa speelde een jaar lang geen wedstrijd, maar: “Ik ben meteen klaar om te spelen”

Van de vier nieuwkomers die met Antwerp op stage vertrokken naar het Spaanse Algorfa is Jonathan Pitroipa misschien wel de meest opvallende. De 31-jarige aanvaller speelde voor Freiburg, Hamburg en Rennes alvorens in de Emiraten aan de slag te gaan. Nu wil hij schitteren bij Antwerp. “Ik zit aan 90% van mijn kunnen.”

In 2013 maakte hij ook furore op de Africa Cup met Burkina Faso. De ploeg haalde er onder bondscoach Paul Put de finale en Pitroipa kroonde zich tot topschutter en speler van het tornooi. Maar sinds hij een jaar geleden op de Africa Cup een kruisbandblessure opliep, kwam hij niet meer in actie. Het laatste half jaar zat hij zelfs zonder club. “Maar maak je geen zorgen. Die blessure ligt al een tijdje achter mij”, zegt Pitroipa tijdens zijn eerste interview als speler van Antwerp in de lobby van het hotel van La Finca Golf Resort in Algorfa.

“Ik heb de afgelopen zes maanden meegetraind bij Paris FC (in de Franse Ligue 2, red.). Ik ben dus klaar om te spelen. Momenteel zit ik aan negentig procent van mijn kunnen. Ik heb gewoon nog twee à drie oefenmatchen nodig om er helemaal te staan. Daarom zou het jammer zijn als we morgen geen wedstrijd hebben (Werder Bremen heeft de oefenwedstrijd afgezegd, maar Antwerp zoekt nog naar een alternatieve tegenstander, red.). Maar ik ben fysiek in orde. Ik heb goed gewerkt.”

Pitroipa is er dus gerust op dat hij op 21 januari klaar zal zijn om te spelen tegen Club Brugge. Op die dag zal het een jaar en drie maanden geleden zijn dat hij nog eens een competitieve wedstrijd gespeeld heeft.