Man redt hulpeloos hert dat vastgevroren zit in vijver

Garrett, een 19-jarige jongeman uit het Amerikaanse Arkansas, is het nieuwe jaar begonnen met een goede daad. De kerel hielp een hert dat vastgevroren zat in een vijver weer op de been.

Oma Donna Fletcher was een wandeling aan het maken in het bos toen ze het hopeloze hert zag zitten in de vijver. Door de aanhoudende vrieskou van de laatste dagen was de vijver helemaal vastgevroren en het dier was er in verzeild geraakt. Ze belde meteen haar kleinzoon Garrett om het dier te komen redden.

Met succes bracht Garrett het hertje naar het droge waar Donna al een soort beschutting had gemaakt voor het dier om wat te bekomen. Volledig onderkoeld bleef het hert daar even zitten, maar de dag erna was het alweer de wijde wereld in getrokken.