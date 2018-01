Nachtje uit in populair Frans skigebied loopt fataal af voor snowboarder (22)

Een 22-jarige snowboarder is in het populaire Franse skioord Risoul om het leven gekomen. De Brit Owen Lewis was na het uitgaan met vrienden teruggekeerd, maar vond de weg niet naar zijn verblijfplaats en vroor dood.

Owen Lewis (22) had in Risoul, een erg populair skioord in Frankrijk, een appartement gehuurd met enkele vrienden. Het doel van de Britten was om te snowboarden, maar ook uitgaan stond met stip op het programma.

Toen zijn vrienden dinsdagmiddag arriveerden in Risoul vonden ze hun kameraad nergens. Ook zijn gsm nam hij niet op, dus besloten ze hem als vermist op te geven en een grote zoekoperatie te starten. Heel Risoul werd vol affiches gehangen met zijn gezicht erop en met reddingshonden en -helikopters werd het gebied uitgekamd. De zoektocht werd wel enorm gehinderd door de sneeuwstormen in de regio.

Vrijdagavond werd het lichaam van de als opvoeder werkende Brit uiteindelijk gevonden. Uit tips was al gebleken dat hij in de nacht van maandag op dinsdag het laatst gezien was om 2 uur ’s nachts in een bar, en daarna moet het helemaal verkeerd gelopen zijn. Vermoedelijk raakte hij na het uitgaan de weg naar het appartement kwijt en doolde hij wanhopig rond. Aan een bergrivier, waar zijn lichaam gevonden werd op 100 meter van zijn verblijfplaats, is hij gestorven.

“Hij moet doodgevroren zijn omdat hij de weg kwijt was”, zegt openbaar aanklager Raphael Balland. “Hij was het duidelijk, dat was vast te stellen aan zijn uiterlijk, kleren en zijn identiteitspapieren. De doodsoorzaak kunnen we nog niet met zekerheid zeggen. Een autopsie moet dat uitwijzen.”