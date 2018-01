Zo gaan we wonen in 2018: “Compacter maar niet met minder woonruimte, door te delen”

Onze manier van leven zou in 2018 wel eens grondig kunnen veranderen. Dat voorspellen vastgoedexperts, die vijf grote woontrends zien in het nieuwe jaar. Vlaamse bouwmeester Leo Van Broeck heeft het over een hybride toekomst. “We moeten kiezen voor compacte huizen of - beter nog - appartementen”, zegt hij bij VRT Nieuws.

Vastgoedkenners zien vijf belangrijke woontrends voor 2018. Weg met de verwarmingsketel, bijvoorbeeld. “De klassieke verwarmingsketel verdwijnt hoe langer hoe meer uit onze woning”, zegt Erik Van Hoof, CEO van de Leuvense stadsontwikkelaar Resiterra. “In ontzettend veel bouwprojecten zal gebruik worden gemaakt van een geothermisch netwerk. Denk maar aan een koudenet waarbij lauw grondwater wordt opgepompt om de woningen te verwarmen in de winter én de huiskamers af te koelen in de zomer. Het ecologisch voordeel is telkens gigantisch, want van fossiele brandstoffen of CO2-uitstoot is er dan geen sprake meer”, aldus Van Hoof.

Twee jaar geleden kocht je in ons land een nieuwbouwappartement van gemiddeld 85 vierkante meter groot. Inmiddels zijn ze al ruim 10 procent kleiner geworden, grosso modo 75 vierkante meter. “De tendens naar compactere flats gaat dit jaar nog verder”, meent Philippe Janssens, CEO van de Antwerpse projectontwikkelaar Immpact. “In Nederland en Frankrijk is een nieuw appartement nog maar 65 vierkante meter groot. Ook in Vlaanderen gaat het die richting uit. Toch betekent dit niet dat we over minder woonruimte zullen beschikken. Dankzij bijvoorbeeld collectieve stookplaatsen winnen we ruimte. Bovendien benutten de Vlamingen steeds efficiënter hun beschikbare ruimte. Denk maar aan een douche in plaats van een bad, opbergruimtes in de trap en ingemaakte kasten.”

Vlaams bouwmeester Leo Van Broeck pleit voor die ontwikkeling. Hij vindt dat we moeten kiezen voor compacte huizen of - veel beter nog - appartementen, zegt hij bij VRT Nieuws. “Het gemiddelde woonoppervlak van een appartement in Europa bedraagt 65 vierkante meter, in België is dat 85. Die kleinere wooneenheden kunnen we dan aanvullen met gemeenschappelijke ruimtes voor functies die we niet dagelijks gebruiken.”

Hij pleit dan ook voor delen. “Op het dak van het appartementsgebouw van 2018 is er bijvoorbeeld een moestuin en een barbecue. In de kelder is er een lokaal om je mountainbike af te spuiten. En er is ook een zwembad en een akoestisch geïsoleerde kamer om piano te spelen. Ik hoop dat we stilaan afstappen van het materiële bezit en evolueren naar meer dienstverlening. We moeten geen nieuwe producten creëren maar nieuwe waarden.”

Wonen aan het water

“Waterfront development” - zeg maar wonen aan het water - wordt misschien wel dé woontrend van 2018. Dat verwacht Michel Verhoeven van de Hasseltse projectontwikkelaar Kolmont. “Op verschillende plaatsen in Vlaanderen worden verloederde industriezones aan het water, zoals de Oude Dokken in Gent of de Blauwe Boulevard in Hasselt, aangepakt. In de plaats van grauwe opslagplaatsen verrijzen daar nieuwe, moderne appartementen. Net als op de boerenbuiten zijn dat vaak verkeersluwe zones waar je in alle rust kan fietsen en wandelen. Maar één van de grote verschillen is dat je quasi onmiddellijk goed verbonden bent met de stad, en met ring- en gewestwegen.”

Tussen 2012 en 2016 groeide het aantal Vlamingen dat naar Brussel verhuisde van 12.437 naar 13.408 - oftewel een toename van 8 procent. “En dat aantal zal nog toenemen. De tijd dat Brussel beschouwd werd als een “lelijke, vuile” hoofdstad is voorbij”, stelt Stefaan Coucke van Dewaele Vastgoedgroep. “Als je bv. kijkt naar de Brusselse kanaalzone zie je de buurt elke dag veranderen. Tour & Taxis is zo één van die grote ontwikkelingen die als een magneet werkt op Vlamingen die in Brussel werken en daar ook - betaalbaar - willen wonen.”

En dan is er nog dé Belgische woontrend in het hyperpopulaire Spanje. Honderden Belgen kochten of bouwden het voorbije jaar een nieuwbouw tweede verblijf aan de Spaanse costa’s. Opvallend, want de meeste Europeanen kiezen nog steeds voor de typische bestaande Spaanse casa’s. “Ook voor hun tweede verblijf zijn Belgen, net als thuis, sterk op hun privacy en grote leefruimtes gesteld. Daarom willen ze ook in Spanje heel moderne en strakke woningen”, aldus Marleen De Vijt van Azull. Vorig jaar tekenden ruim 800 Belgen al voor een nieuwbouwproject, zeg maar een vijfde van alle Belgen die een tweede verblijf in Spanje kochten. “Dat aantal - dat heel specifiek voor nieuwbouw in Spanje kiest - zal dit jaar zeker nog toenemen”, verwacht expert De Vijt.