KV Kortrijk vertrok tijdens deze winterbreak als enige Belgische eersteklasser niet naar het buitenland. De West-Vlamingen zochten het niet ver en kozen Nieuwpoort als uitvalsbasis. En dat heeft niets dan voordelen, legt Kortrijk-speler Hannes Van der Bruggen uit in een grappige video. “Geen last van zonneslag of uitdroging, beter dan hier kunnen we niet zitten.”