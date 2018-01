Hartverscheurend: hond weigert graf te verlaten van overleden baasje

Toen Deta haar baasje vorig jaar verloor, werd de hond geadopteerd door Theresa Mironi. Deta kwam terecht in een liefdevol nest, maar krijgt de dood van haar baasje niet verwerkt. Want elke keer als ze het graf gaan bezoeken, is ze er niet meer weg te slaan.

In september 2017 overleed Deta’s baasje op 86-jarige leeftijd. De vrouw was al een hele tijd alleen maar had altijd en overal haar trouwe hond bij. Al bleef die nu dus helemaal alleen achter. Na de dood van de vrouw besloot haar dochter Theresa voor de viervoeter te zorgen.

Deta kwam terecht in een liefdevolle familie die haar erg graag ziet, maar toch blijft Deta haar overleden baasje missen. Want wanneer Theresa haar meeneemt naar het kerkhof, is de hond niet weg te slaan van het graf van haar moeder. “Toen we voor de eerste keer naar het kerkhof gingen met Deta, werd ze meteen erg stil”, zegt Theresa. “Raar, want normaal is ze een erg levendige en actieve hond. En toen we aan het graf kwamen van mijn moeder was ze er gewoon niet van weg te slaan. Mijn man moet Deta altijd wegdragen, want ze zal nooit vrijwillig het graf verlaten.”