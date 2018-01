Ex-Genkenaars helpen hun ploegen aan drie punten

Napoli en Lazio Roma hebben in de Serie A de drie punten gepakt. Zowel bij de Napolitanen als bij de Romeinen toonde een ex-speler van Genk zich. Kalidou Koulibaly scoorde het openingsdoelpunt voor Napoli in de 2-0 zege tegen Hellas Verona. Bij Lazio leverde Sergej Milinkovic-Savic een assist in één van de vier doelpunten van Ciro Immobile.

Napoli blijft aan de leiding van de Serie A na een simpele thuiszege tegen Hellas Verona. Koulibaly kopte in de tweede helft na een hoekschop de 1-0 tegen de netten. Een kwartier voor het einde stelde Callejon de drie punten veilig met een tweede Napolitaans doelpunt. Dries Mertens speelde de hele match en had in de eerste helft ook een goede mogelijkheid om te scoren, maar de Rode Duivel trof de paal.

Ook in de match tussen SPAL2013 en Lazio Roma deed een ex-Genkenaar zijn duit in het zakje. Grote held van de match was Ciro Immobile, die vier doelpunten scoorden in de 2-5 zege van de Romeinen. Sergej Milinkovic-Savic leverde de Italiaanse doelpuntenmachine de 1-3 aan op een presenteerblaadje na een prachtige een prachtige assist.