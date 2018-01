Vrouwelijke chauffeur van MIVB krijgt vuistslag van passagier

Brussel -

Een vrouwelijke buschauffeur van de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB heeft vrijdag aan halte Wiener in Watermaal-Bosvoorde een vuistslag op de borstkas gekregen van een passagier die wilde opstappen op de bus, ook nadat de chauffeur erop gewezen had dat ze in pauze was. De aanvaller is door de politie opgepakt, meldt Cindy Arents, woordvoerster van de MIVB. Zij bevestigt hiermee het bericht over het incident op de website van RTL.