Manchester City bekert verder, mede dankzij deze sublieme assist

Manchester City heeft Burnley verslagen in de derde ronde van de FA Cup met 4-1. De bezoekers kwamen in de eerste helft op voorsprong na een pijnlijke blunder van City-verdediger John Stones. Maar Sergio Aguëro maakte de fout van zijn ploegmaat goed en wiste de achterstand weg met twee goals in amper twee minuten tijd. Vooral de hakbal van Gundogan voorafgaand het tweede doelpunt van de Argentijn was om van te smullen. Sané en Bernardo Silva pikten ook nog hun goaltje mee.

Aan de rust zat de schrik voor een vroegtijdige uitschakeling er nochtans in bij de Citizens. Na een lange uittrap van Burnley-doelman Pope zette John Stones met een abominabele baltoets Ashley Barnes op weg naar de 0-1. Pas na de pauze, en waarschijnlijk na een donderpreek van coach Pep Guardiola, sloeg de motor van Manchester City wel aan.

Na tien minuten in de tweede helft liet de Burnley-defensie zich erg makkelijk beetnemen na een snelle vrije trap van Gundogan. Aguëro liep slim in de ruimte en maakte het potje kinderlijk verdedigen af met de gelijkmaker. De Argentijn was on fire, want geen twee minuten later zorgde hij ook voor de voorsprong. Vooral de assist van, alweer, Gundogan was om duiven en vinger van af te likken. Met een sublieme hakbal zette de middenvelder Aguëro, die de doelman omspeelde en zo makkelijk binnen legde.

Twee goals in twee minuten: Aguëro boog de achterstand om na twee assists van Gundogan. Foto: AFP

Het doelpunt dat de bekerdromen van Burnley definitief aan dingelen sloeg. De gedesillusioneerde bezoekers zagen nadien ook Leroy Sané nog scoren en de ingevallen Kevin De Bruyne een prachtige dieptepass geven op diezelfde Sané, die Bernardo Silva op weg zette naar de 4-1. Manchester City bekert zo verder.

Leroy Sané scoorde de 3-1. Foto: AFP

Bernardo Silva legde de eindscore vast. Foto: REUTERS