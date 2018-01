Geheimen uit Bureau 39: hoe Kim Jong-un ondanks drooglegging toch aan zijn olie geraakt

Noord-Korea geraakt wel degelijk nog aan olie, ondanks de sancties die de VN eind vorig jaar ingesteld heeft tegen het land. Dat heeft een voormalige hoge piet binnen het land verklaard. “Het gaat via tussenpersonen in Singapore”, aldus Ri Jong-ho.

De nieuwe sancties van de VN, die eind vorig jaar van kracht werden, beperken nog strenger de import van olie in Noord-Korea. De in september vastgelegde limiet van 2 miljoen vaten geraffineerde aardolieproducten per jaar, wordt vanaf 1 januari nog verder beteugeld tot 500.000.

Toch gaat Noord-Korea elk jaar over die toegestane limiet door 300.000 ton olie uit Rusland te importeren door tussenpersonen in Singapore in te schakelen. Dat heeft Ri Jong-ho, een 59-jarige voormalige directeur in Bureau 39, verklaard. Zijn bureau staat in voor de contacten. Jong-ho wordt in Noord-Korea aanzien als een verrader nu hij die staatsgeheimen openbaar heeft gemaakt in een interview.

Brandstof

“Noord-Korea heeft in Rusland gemaakte brandstof gekocht via tussenpersonen in Singapore sinds de jaren 90”, zegt hij. “Het gaat vooral om diesel en gedeeltelijk ook benzine.” Volgens Jong-ho is het land qua olie afhankelijker van Rusland dan van China om de economie draaiende te houden. “De impact van de sancties zal dan ook beperkt zijn. Het is een verkeerde perceptie dat Noord-Korea volledig afhankelijk is van China.”

De producten werden via tankers uit Vladivostok en Nakhodka getransporteerd naar Noord-Korea. De inhoud ervan werd en wordt vooral gebruikt voor auto’s, schepen en treinen in het land, terwijl de tussenpersonen beweren dat alles voor China is.

Geld

Ri Jong-ho is een deserteur die met zijn familie naar Zuid-Korea vertrok in oktober 2014. In mei 2016 verhuisde hij naar de VS, waar hij nu dichtbij Washington woont. Na vier jaar vond hij het tijd om de werking van Bureau 39 uit de doeken te doen. Dat werd in mei 1974 opgericht door Kim Jong-il. Via dat Bureau zet het land schimmige constructies op, zoals de genoemde oliedeals. Daarnaast houdt het zich ook bezig met valsemunterij, drugs- en wapenhandel, het maken van valse biljetten van 100 dollar. De praktijken van het Bureau zijn erg lucratief voor Noord-Korea: het brengt elk jaar 416 miljoen tot 1,7 miljard euro per jaar op..