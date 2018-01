Hasseltse dj schrijft nummer voor vriendin die voor zijn ogen om het leven kwam

Hasselt - Kenn Colt - echte naam Kenneth Claes (29) - is een gekende huis-dj in de Hasseltse discotheek Versuz en reisde de hele wereld al rond met zijn muziek. Gisteren bracht hij een nieuwe single uit die hij speciaal voor zijn overleden vriendin Dominique Lousberg (22) heeft geschreven.

Het Nederlandse model stierf anderhalve maand geleden in een tragisch verkeersongeluk op de snelweg in Roermond. Een 26-jarige spookrijder van Poolse origine botste frontaal op de auto van Dominique en de Hasseltse Kenneth kon alleen maar toekijken hoe het voertuig van zijn vriendin voor zijn ogen werd weggeslingerd. Het koppel had iets daarvoor nog samen gegeten en was in twee aparte auto’s vertrokken.

Om zijn vriendin te eren heeft de 29-jarige dj een nummer geschreven waarin hij vertelt hoeveel hij haar mist. De videoclip die bij het nummer hoort toont het koppel in gelukkigere tijden. “Overal ter wereld speel ik haar liedje. Dat is het minste wat ik kan doen”, klinkt het.