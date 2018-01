Illegale pillen worden verkocht in supermarkt

Roeselare - De Farmaceutische inspectie is een onderzoek gestart naar een Poolse supermarkt in het West-Vlaamse Roeselare. Daar werden medicijnen aangetroffen die in ons land illegaal zijn. Dat meldt VTM Nieuws.

In de Poolse supermarkt in Roeselare kan je naast voedsel, drank en meer ook Poolse geneesmiddelen kopen. Die hebben Poolse opschriften en zijn daarom verboden in ons land. Alleen apothekers mogen medicijnen verkopen met bijsluiter en verpakking in de drie landstalen.

De kassierster spreekt er alleen Pools. Ook de verpakkingen en de bijsluiters zijn helemaal in die taal. “Er zijn duidelijke regels voor geneesmiddelen op de markt in België”, zegt Lieven Zwaenepoel van de Apothekersbond. “Als u een Poolse kassierster vertelt dat u sterke hoofdpijn of een andere klacht heeft, kan die dat niet op een juiste manier evalueren en zien of er iets erger aan de hand is.”

De Nederlandse eigenaar van de Bigel-supermarkt was niet bereikbaar voor commentaar. De medicijnen zouden wel echt zijn, wat ze minder gevaarlijk maakt. “Maar er is een inbreuk, dus er moet wel opgetreden worden”, zegt Ann Eeckhout, woordvoerder van het FAGG (federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten). “De inspecteurs zullen nu kijken of het een eerste feit is of een herhaald feit, de medicijnen worden nagekeken en er wordt een administratieve boete opgelegd.”