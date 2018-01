No Radja, no party: Roma verliest zonder geschorste Nainggolan van tien Atalanta-spelers

AS Roma heeft zich door de schorsing van Radja Nainggolan na zijn fratsen tijdens oudejaarsavond in de eigen voet geschoten. Na een hele tweede helft tegen tien spelers van Atalanta konden de Romeinen een dubbele achterstand niet goedmaken waardoor het in eigen huis pijnlijk onderuit ging.

Na twintig minuten keken de Romeinen in eigen huis al tegen een dubbele achterstand aan. Na veertien minuten trapte Cronelius de bezoekers op voorsprong. Vijf minuten later maakte Marten De Roon er 0-2 van. Roma leed onder de afwezigheid van de geblesseerde Daniele De Rossi en Radja Nainggolan. Rode Duivel was nochtans topfit, maar werd door coach Eusebio De Francesco niet opgenomen in de wedstrijdselectie als disciplinaire straf na zijnberuchte nieuwjaarsvideowaarin de middenvelder rookt, vloekt en alcohol drinkt.

Met een man meer kwam de thuisploeg sterker opzetten na de pauze, maar verder dan de aansluitingstreffer van Dzeko en een karrenvracht aan gemiste kansen kwam de nummer vijf van de Serie A niet. Atalanta pakte de drie punten, Roma bleef achter met lege handen. No Radja, no party.