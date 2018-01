Zonder Courtois en Hazard heeft Chelsea replay nodig tegen tweedeklasser in FA Cup

Chelsea is in de derde ronde van de FA Cup niet voorbij tweedeklasser Norwich geraakt. The Blues, die speelden zonder Thibaut Courtois en Eden Hazard maar mét Michy Batshuayi en Charly Musonda, speelden 0-0 gelijk en zo zal een tweede wedstrijd moeten beslissen wie naar de volgende ronde gaat.

Chelsea begon de match zonder Thibaut Courtois en Eden Hazard, die last had van de kuit. Coach Antonio Conte gunde zijn twee Belgische sterkhouders rust en gaf de kans aan derde Rode Duivel Michy Batshuayi om zich te tonen. Maar The Blues speelden niet goed en ook Batsman deelde in de malaise.

In de tweede helft was er lichte beterschap merkbaar met enkele kansjes voor Chelsea, maar een doelpunt zou er niet komen. In het slot werd Batshuayi nog vervangen door Morata. Ook Musonda kreeg nog enkele speelminuten.

Door het gelijkspel zal een tweede wedstrijd beslissen over wie naar de volgende ronde van de FA Cup gaat. Die match zal gespeeld worden op Stamford Bridge.