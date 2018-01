Kevin Mirallas keert terug naar ex-club

Kevin Mirallas vertrekt bij zijn Engelse club Everton waar hij al een tijd op een dood spoor zit en keert terug naar Olmpiakos. De Griekse recordkampioen huurt zijn ex-lieveling met optie om hem op het einde van het seizoen aan te kopen. Met het vertrek uit Engeland wil Mirallas vooral meer spelen en zo zijn kansen op een WK-selectie gaaf houden.

Kevin Mirallas speelde in totaal vijfenhalve seizoen voor de Engelse club uit Liverpool. Sinds 26 november werd de 30-jarige aanvaller niet meer geselecteerd bij Everton en dus hing een vertrek al een hele tijd in de lucht. Galatasaray hengelde een tijd naar de diensten van de Rode Duivel, maar dat Miralles uiteindelijk kiest voor Olympiakos, is geen verrassing. Hij gaf eerder al aan dat hij graag zou terugkeren naar Athene, waar hij tussen 2010 en 2012 speelde en ooit Speler van het Jaar werd.

“Olympiakos heeft een akkoord gevonden met Everton over een transfer van Kevin Mirallas”, schreef de Griekse club op Twitter. Met zijn terugkeer wil Mirallas vooral meer speelkansen krijgen en zo zijn kansen op een plek in de WK-selectie bij de Rode Duivels veiligstellen. Bij Olympiakos vindt hij met Silvio Proto, Guillaume Gillet, Vadis Odjidja en Bjorn Engels vier landgenoten terug.