Nadat Amerikaans president Donald Trump op Twitter al de loftrompet over zichzelf had gestoken, deed hij dat nog eens vlotjes over op een persconferentie voor de belangrijke Republikeinse top op Camp David.

Verschillende media hadden zich opnieuw vragen gesteld bij de mentale gezondheidstoestand van president Trump na de onthullingen in het boek ‘Fire and Fury’, waarin auteur Michael Wolff hem afschildert als een incompetente leider. De president reageerde daarop op Twitter dat hij "een erg stabiel genie" is.

Trump heeft dit weekend een belangrijke ontmoeting met Republikeinse leiders op Camp David. Daar zullen ze hun prioriteiten en strategie voor 2018 bespreken, waarin in november al cruciale Congresverkiezingen plaatsvinden. Bij een persconferentie voor aanvang van die top werd de president echter opnieuw aan de tand gevoeld over zijn reactie.

Op de vraag waarom Trump de nood voelde om te reageren via Twitter, begon hij opnieuw op te scheppen over zijn staat van dienst. 'Omdat ik naar de beste scholen ging en een erg goed student was. Daarna verdiende ik miljarden en miljarden dollars en werd één van de grootste zakenmannen. Ik stapte over naar de televisie en was daar 10 jaar lang een ongelofelijk succes, zoals jullie wel zullen weten (Trump was het hoofdfiguur in 'The Apprentice', red.). Ik deed één keer mee met de presidentsverkiezingen en won.'

'Dan hoor ik een man die me niet kent en me nooit geïnterviewd heeft', herhaalde Trump zijn beschuldiging aan het adres van Michael Wolff, die eerder al stellig bleef verkondigen dat hij wel degelijk met Trump praatte.