Stoke City ontslaat trainer Mark Hughes na vernedering tegen derdeklasser

Stoke City heeft op zaterdag, na de vernedering in het FA Cup-duel tegen derdeklasser Coventry City (2-1), zijn coach Mark Hughes de laan uitgestuurd. Dat meldde de club via Twitter.

Hughes was vier jaar oefenmeester bij Stoke. In 2013 volgde hij er Tony Pulis op. Onder leiding van de 54-jarige Welshman eindigde Stoke drie keer als 9e en een keer als 13e in de Engelse hoogste klasse. Dit seizoen ging het minder voor de club van onze landgenoten Julien Ngoy en Thibaud Verlinden. Stoke staat op de 18e plek in de Premier League, een degradatieplaats. Momenteel is er nog geen opvolger bekend.