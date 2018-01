Omstreden winst houdt Juventus in het spoor van leider Napels

Juventus heeft de lastige kaap in en tegen Cagliari met verve gerond. De titelverdediger in de Serie A haalde het op Sardinië met het kleinste verschil (0-1) na een omstreden doelpunt van Bernardeschi.

Juventus moest vol aan de bak om de kloof met leider Napels - dat eerder op de avond met 2-0 van Verona had gewonnen - niet te laten oplopen. De Noord-Italianen schoten het best uit de startblokken en troffen nog voor de pauze twee keer het doelhout. Maar ook Cagliari liet zich niet onbetuigd en stelde doelman Szczesny meermaals op de proef waarbij het ook één keer het kader trof.

Een kwartier voor tijd komt Juventus dan toch op voorsprong dankzij Bernardeschi, 0-1! #CagliariJuve pic.twitter.com/1OuHF9iot8 — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) January 6, 2018

Na de pauze was het vooral de thuisploeg die het heft in handen nam, zeker nadat Juventus zowel Dybala (spierblessure) als Khedira (hoofd) geblesseerd zag uitvallen. De Sardijnen roken bloed en drongen Juventus terug in de verdediging. Toch viel het doelpunt aan de overzijde. Nadat thuisspits Pavoletti bij een luchtduel een arm tegen het hoofd kreeg en geblesseerd bleef liggen, werd het spel niet stilgelegd. Niet door de thuisploeg, niet door de scheidsrechter en dus ook niet door de bezoekers. Juventus speelde door en uit die aanval scoorde Bernardeschi de openingstreffer. Diezelfde Bernardeschi speelde enkele minuten alweer een belangrijke rol toen hij in het eigen strafschopgebied een bal tegen de arm kreeg. Onvrijwillig, oordeelde de scheidsrechter. De bal ging niet op de stip, tot grote ontgoocheling van de thuisploeg. Juventus speelde de wedstrijd professioneel uit en zag zijn overwinning niet meer in het gedrang komen.