1 op 20 Belgen kan huis onvoldoende verwarmen

Maar liefst 1 op 20 Belgen kan zijn huis niet genoeg verwarmen. Dat blijkt uit cijfers van Eurostat. Slechts acht Europese landen doen het slechter. Wat ook opvalt: ondanks de inspanningen daalt dat cijfer al enkele jaren niet meer. “Het resultaat daarvan is pas op lange termijn te zien. Maar we moeten nú een versnelling hoger schakelen”, zegt Netwerk Tegen Armoede.

Eerst het goede nieuws: vergeleken met Bulgarije doet België het zo slecht nog niet. Dat land staat op 1 in de ‘top 10’ van Eurostat, wat betekent dat daar het meest aantal gezinnen er zijn huis niet deftig kan verwarmen. 39 procent om precies te zijn. In België gaat het om vijf procent, waarmee we op de negende plaats staan en dus in de slechtste helft van Europa ‘scoren’. Doen beter dan ons: uiteraard landen als Noorwegen en Finland, maar ook Estland, Slovenië en Tsjechië. Die lijst heeft Eurostat opgesteld na een bevraging in Europese landen.

De recentste cijfers gaan over 2016, maar de percentages blijven al een aantal jaren ongeveer gelijk. En net dat baart zorgen. Ja, huizen worden tegenwoordig wel beter geïsoleerd, maar die worden niet ingenomen door mensen in armoede. “Zij krijgen de slechtste huizen van de markt”, zegt Frederic Vanhauwaert van Netwerk Tegen Armoede. “Vooral huurhuizen. Uit cijfers blijkt dat meer dan veertig procent van de huurhuizen, zowel sociale als private, grote gebreken vertoont. Onder andere een slecht geïsoleerd dak.”

In één kamer leven

Al worden voor mensen onderaan de sociale ladder ook inspanningen geleverd. Sociale woningen die vandaag worden gebouwd, zijn energiezuinig. En de bestaande worden gerenoveerd. “Maar daarvoor zijn lange wachtlijsten, dus pas over een paar jaar zullen we een daling bij Eurostat kunnen zien”, zegt Vanhauwaert.

“Daarom is een stevige versnelling nodig. Want zonder verwarming leven is schrijnend. Zo ver van dakloosheid staat dat toch niet? Ik zie mensen die als overlevingsstrategie elke winter in één kamer leven, zodat ze ook maar één hoeven te verwarmen. Of die meer kledij aantrekken om de verwarming niet te hoog te moeten zetten. In zo’n rijke regio als de onze kan zoiets toch niet meer?”