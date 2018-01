Vastgoedprijzen in Knokke gaan door hun dak

Knokke-Heist - De markt van het luxevastgoed in België presteerde in 2017 uitzonderlijk sterk. En Knokke speelde daarbij een glansrol. Met als meest in het oog springende transactie de verkoop van een flat aan het Albertplein – ook bekend als de ‘Place m’as-tu vu’ – voor ruim 15 miljoen euro. Wie biedt meer?

De markt van het luxevastgoed is opnieuw springlevend. De zeven magere jaren na het uitbreken van de financiële crisis in 2008 zijn duidelijk voorbij: 2016 was een goed jaar en 2017 lijkt nog beter geworden, zo leert een rondvraag van zakenkrant De Tijd.

30.000 euro/m²

Dé recordtransactie van het jaar staat op naam van de Oostendse vastgoedontwikkelaar Versluys, de groep van Bart Versluys en zijn kompaan Marc Coucke. Die verkocht in het project ‘One Carlton’ een flat voor het duizelingwekkende bedrag van 15 miljoen euro, omgerekend 30.000 euro per vierkante meter. Locatie: op de hoek van de Zeedijk en het Albertplein, in de volksmond beter bekend als de ‘Place m’as-tu vu’. “De koper is een Belg. En het is niet Marc Coucke zelf”, schrijft De Tijd.

Vorig jaar zouden er in ’s lands meest mondaine badstad circa 500 appartementen en villa’s van eigenaar zijn veranderd. Wie in Knokke een appartement met zeezicht wil, moet daar intussen gemiddeld 900.000 à 1,1 miljoen euro voor neertellen, een luxevilla in het Zoute kost al gauw 2 à 3,5 miljoen euro. Makelaars gewagen van een prijsstijging van 5 à 10 procent het voorbije jaar.

Alle factoren zitten snor

Financieel docent Pascal Paepen (Thomas Moore – KU Leuven) is niet verbaasd van de hoge vlucht die luxevastgoed weer neemt. “Alle puzzelstukjes vallen samen: het geld is spotgoedkoop. De lage rente maakt dat sparen niets meer opbrengt en geld lenen weinig kost. Vergeet ook niet dat de beurzen het voorbije jaar niet slecht gepresteerd hebben en dat sommigen hun winsten hebben veiliggesteld. En dan zijn er nog de ondernemers die een kapitaalvermindering hebben doorgevoerd zolang dat fiscaal nog interessant was. Al dat geld moet ergens naartoe. En dan is vastgoed een prima keuze: bakstenen zijn nu eenmaal een waardevaste belegging. Minstens, want meestal stijgen de prijzen: vorig jaar kwam er toch ook alweer zo’n 5 procent bij. Akkoord, af en toe zijn er correcties, maar die blijven bij ons doorgaans zeer miniem. Alleen al om die reden zou ik iedereen adviseren om een deel van zijn vermogen in vastgoed te beleggen.”

Pascal Paepen, die in een vorig leven jarenlang in Londen woonde en werkte, wijst er trouwens op dat zelfs de bedragen die momenteel in Knokke worden betaald, nog klein bier zijn bij die van luxevastgoed in Londen, Amsterdam of Parijs. “Voor de rijkere medeburger is een appartement met zicht op zee in Knokke dus nog best betaalbaar. En voor hen past die investering in het spreiden van hun risico’s, met als extraatje dat ze ervan kunnen genieten als tweede of derde verblijf.”