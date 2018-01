1 op de 5 Fransen twijfelt aan officiële versie aanslag ‘Charlie Hebdo’

Drie jaar na de bloedige aanslag op de redactie van Charlie Hebdo heeft nog altijd één op de vijf Fransen flink wat twijfels bij de ‘officiële verklaring’ als zou de aanslag beraamd en uitgevoerd zijn door islamistische terroristen. Dat blijkt uit een bevraging bij 1.252 Fransen door enquêtebureau Ifop in opdracht van de Stiching Jean-Jaurès en Conspiracy Watch.

Zo vindt 19 procent van de Fransen dat er nog altijd flink wat onduidelijkheid bestaat en dat alles wat in kranten en op radio en tv is verteld niet altijd correct is. Nog eens drie procent gelooft zelfs ronduit dat de hele aanslag een complot was “waarin de geheime dienst een cruciale rol speelde”.

Intussen zou het gerechtelijk onderzoek naar de aanslag van 7 januari 2015 en die van twee dagen later in de Joodse supermarkt Hyper Cacher deze lente of uiterlijk deze zomer afgerond moeten zijn, zo vernam Le Monde. Alles samen zouden 14 mensen betrokken zijn bij de voorbereiding van de aanslag.