Woning onbewoonbaar na zware brand

Diksmuide - In het West-Vlaamse Keiem brak zaterdag een zware brand in een woning langs de Leimolenstraat uit. Een jongeman was vergeten dat er nog een airfryer op het fornuis stond.

Zijn moeder merkte bij thuiskomst plots een hevige rookontwikkeling op. De brandweer kwam snel ter plaatse, maar op dat moment was er al een hevige brand ontstaan in het keukengedeelte. De brandweer kon voorkomen dat de brand uitbreidde naar de rest van de woning. Terwijl de keuken helemaal vernield is, is er ook rookschade in andere delen van het huis. De woning is onbewoonbaar.