Conte schiet opnieuw met scherp in woordenoorlog met Mourinho

"He's a little man."La dispute entre José Mourinho et Antonio Conte continue... pic.twitter.com/2ZLvLKaMWt

De vete tussen ManU-coach José Mourinho en Chelsea-trainer Antonio Conte blijft voortduren. Nadat de Portugees zijn Italiaanse collega onrechtstreeks bestempelde als een “clown langs de zijlijn” en de Italiaan repliceerde dat hij een “dementerende man” is, haalde Conte na de FA-cup tegen Norwich City opnieuw hard uit. “Hij is een kleingeestige man. Vroeger, nu en hij zal dat in de toekomst ook blijven.”

“We kennen hem goed”, reageerde Conte na afloop van de FA Cup-wedstrijd tegen Norwich City (0-0). “Het is altijd hetzelfde met hem. Het is zijn manier van doen en het is dan ook geen verrassing. Zoiets doe je om te kwetsen. Maar jullie kennen het verhaal. Het gerecht heeft mij onschuldig verklaard. Als je zo’n uitspraken doet, ben je maar een klein mannetje. Het is niet de eerste keer. Hij gedroeg zich zo in het verleden en zal dat blijven doen in de toekomst. Als je zo bent, verander je niet.”

Conte werd in 2016 onschuldig verklaard toen hem een schorsing van zes maanden boven het hoofd hing voor zijn rol in een omkoopschandaal. De Italiaan, in het seizoen 2010-2011trainer van Siena in de Serie B, werd ervan beschuldigd een poging tot match fixing verzwegen te hebben. Conte, die de feiten steeds heeft ontkend, werd in 2012 vier speeldagen geschorst voor deze affaire.

Hetspelletje bekvechten tussen Conte en Mourinhobegon toen die laatste, gevraagd naar het voor hem verrassend rustige gedrag aan de zijlijn, aan de Engelse pers vertelde dat hij was gestopt met de “clown uit te hangen”. Zonder dat hij daar rechtstreeks iemand mee adresseerde, blies de Engelse pers de zaak al snel op. Zo stond er in diverse tabloids te lezen dat Mourinho met zijn uitspraken de draak wou steken met Conte en Liverpool-coach Jürgen Klopp, beiden bekend om hun hevige bewegingen naast het veld. Daarop had Conte Mourinho een “seniele oude man” genoemd. Daarmee bedoelde de Italiaanse ex-bondscoach dat Mourinho zijn vroegere gedrag was vergeten. “Wat me nog nooit is overkomen en wat me ook nooit zal overkomen, is dat ik geschorst wordt voor match fixing”, counterde Mourinho na de winst tegen Derby in de FA Cup vrijdag.