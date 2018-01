32 bemanningsleden vermist na aanvaring met olietanker in China

De tanker “Sanchi”, die vaart onder de Panamese vlag en olie van Iran naar Zuid-Korea vervoerde, botste zaterdagavond op ongeveer 300 kilometer ten oosten van Sjanghai met het vrachtschip “CF Crystal” uit Hongkong. Op de 274 meter lange olietanker brak een grote brand uit, waardoor het schip in de problemen kwam.

Van het vrachtschip konden alle 21 Chinese crewleden worden gered, maar met de 32-koppige bemanning van de olietanker is alle contact verloren. Het gaat om 30 Iraniërs en 2 Bengalen. Er is een grootschalige reddingsoperatie aan de gang.

Search and rescue operation under way as 32 went missing after two vessels collided off the east coast of China; A Panama registered oil tanker is on fire pic.twitter.com/RslNE08cyd