Jan Verheyen: “Je zal godverdomme maar hulpverlener zijn in Brussel en élke dag opnieuw die ellende moeten trotseren”

In een pakkende brief prijst regisseur het werk van de Brusselse hulpverleners de hemel in. “Hebben zij ervoor gekozen om zo goed als dagelijks door meestal minderjarig straattuig te worden beledigd, belaagd, en bekogeld? Staat dat in hun cao misschien?”

Wekelijks vraagt het Radio 1-programma ‘De Ochtend’ aan iemand om zijn of haar held van de week een brief te schrijven. Zaterdag was Jan Verheyen aan de beurt, die de politie en brandweer van Brussel op een hoger voetstuk wil plaatsen. ”Een groep mensen die beroepshalve voortdurend onbaatzuchtige daden stellen, vaak met risico voor zichzelf. Ze lopen daar amper mee in de kijker en oogsten evenveel kritiek als dankbaarheid. [Ze moeten werken in] Brussel, een stad die weliswaar geen ‘hell hole’ is, althans niet in vergelijking met pakweg Raqqa, Mosoel, Sanaa of Djoeba, maar die bij momenten wel zijn best doet om er op te lijken”, schrijft hij.

De herhaalde rellen in onze hoofdstad, zelfs op nieuwjaarsnacht: het nieuws begint volgens Verheyen al een beetje te wennen. “Het feit dat politie en brandweer moedwillig met valse alarmen naar plekken in Molenbeek werden gelokt om daar dan met stenen te worden bekogeld, was nochtans nieuw en dus nieuws.”

“Maar ik zit dan, als de reactionaire zak die ik blijkbaar ben, thuis te denken: je zal godverdomme maar hulpverlener zijn in Brussel en élke dag opnieuw die ellende moeten trotseren, goed wetende dat de pakkans klein is en de kans op een daadwerkelijke veroordeling nog kleiner. “Ja, maar het is wel die mensen hun werk, ze hebben er zelf voor gekozen, ze worden ervoor betaald”, hoor je wel eens. Ah zo? Hebben zij ervoor gekozen om zo goed als dagelijks door meestal minderjarig straattuig te worden beledigd, belaagd, en bekogeld? Staat dat in hun cao misschien?”

Dweilen met de kraan open

Volgens de regisseur ondergaan de hulpverleners dat allemaal met grote waardigheid en discipline. “En dat in tegenstelling tot pakweg hun geüniformeerde collega’s de cipiers die de boel al platgooien als er op weg naar hun werk iemand scheef naar hen kijkt. Ze worden bovendien kritisch bekeken door een wijde variatie aan actiegroepen, comités, politici en mogen zelden of nooit rekenen op de warme belangstelling van pakweg filmende Waalse broers.”

Met zijn brief wil Verheyen dat laatste dan ook een klein beetje rechtzetten. “Ik wil mijn respect betonen aan al die anonieme Brusselse hulpverleners die in het structurele waterhoofd dat onze hoofdstad is, bereid zijn te blijven dweilen terwijl de kraan allang uit de muur is gerukt en het water rechtstreeks uit de leiding naar buiten spuit. Beste hulpverleners, jullie zijn mijn helden.”