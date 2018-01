Geschorste Radja Nainggolan krijgt de volle laag van supporters AS Roma na zure thuisnederlaag

De titeldromen van AS Roma kregen zondag alweer een fikse deuk. De Giallorossi gingen voor eigen publiek onderuit tegen Atalanta en tellen nu al twaalf punten minder dan leider Napoli. Radja Nainggolan zat in de tribune na zijn beruchte nieuwjaarsvideo maar kreeg de anders zo trouwe fans van Roma op zijn dak.

Nainggolan was topfit, maar werd door coach Eusebio Di Francesco niet opgenomen in de wedstrijdselectie als disciplinaire straf na zijn video waarin de middenvelder rookt, vloekt en alcohol drinkt. Na veertien minuten trapte Andreas Cronelius de bezoekers op voorsprong. Vijf minuten later maakte Marten De Roon er 0-2 van. Edin Dzeko milderde tot 1-2 maar daar bleef het bij.

“No Nainggolan, no party”? Het lijkt erop, maar de afwezigheid van onze landgenoot was niet naar de zin van de supporters van Roma. Al namen ze niet coach Di Francesco op de korrel. Integendeel, ze richtten hun pijlen op Nainggolan, die de wedstrijd volgde naast clublegende Francesco Totti en sportief baas Monchi.

“Het is jouw schuld”, scandeerden de Roma-fans na de wedstrijd richting hun anders zo geliefde middenvelder. Nainggolan kon er niet om lachen en kreeg bij zijn vertrek ook nog eens de volle laag van een man in de eretribune. "Radja speelde ook in onze vorige nederlagen", reageerde Di Francesco na afloop. "Het team is het belangrijkste."