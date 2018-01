Voormalig Anderlecht-talent haalt hard uit naar paars-wit en Mile Svilar: “Ik heb daar mijn tijd verprutst”

Het verhaal van Mile Svilar en Anderlecht is bekend. Het rastalent moest op termijn de nieuwe eerste doelman van paars-wit worden, maar dat liep niet zoals gepland. Svilar speelt nu bij Benfica , een transfer die Liam Bossin persoonlijk raakte.

Bossin kwam in 2013 naar Anderlecht. Hij had toen op amper 17-jarige leeftijd drie wedstrijden in de Proximus League gespeeld voor White Star Woluwe. Doorbreken bij de Brusselse club zat er echter nooit in voor Bossin, die na vier jaar de deur bij Anderlecht achter zich dichtdeed en naar het Engelse Nottingham Forrest trok. In een gesprek met La Dernière Heure haalt de doelman nu uit naar Anderlecht.

“Ik heb daar uiteindelijk mijn tijd verprutst”, klinkt het bij Bossin. “Twee jaar lang gaf Anderlecht Svilar een voorkeursbehandeling en ik was daar het slachtoffer van. Toen ik zag dat Svilar vorige zomer richting Benfica trok, dacht ik: En dat alles voor dit...? Anderlecht deed alle moeite van de wereld voor Svilar maar in doel zullen ze hem nooit zien.”

Bossin kende dan ook moeilijke momenten in Brussel. “Men vertelde mij op een dag dat ik met de beloften mocht meespelen in het weekend. Maar op de dag zelf kwam Svilar plots af met het nieuws dat hij toch zin had om te spelen. En dan speelt hij ook? Dat is moeilijk om te aanvaarden. Uiteindelijk werd het nog erger. Ik mocht enkel nog spelen tijdens trainingen. Svilar kreeg altijd de voorkeur in doel.”