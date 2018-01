Sydney zweet warmste dag sinds 1939 uit

Inwoners van Sydney hebben zondag de warmste dag sinds 1939 achter de rug, met temperaturen die in sommige delen van de stad opklommen tot een bloedhete 47,3 graden Celsius.

Deelnemers aan de tweejaarlijkse cricketwedstrijd de Ashes worstelden zich in het stadion van Sydney, waar hittecamera’s in het midden van het veld een temperatuur van 57,6 graden registreerden, hevig zwetend door hun testmatches. En ook op het tennistoernooi van Sydney gooide de brandende zon roet in het eten. Zo moest onder andere de Française Kristina Mladenovic (WTA 11) als gevolg van de hitte midden in de match opgeven.

De weerdienst riep zondag aanvankelijk uit tot warmste dag ooit in de stadsregio nadat het kwik in de westelijke buitenwijk Penrith was gestegen naar 47,1 graden. Het bureau had echter een meting uit 1939 van een intussen gesloten meetbureau over het hoofd gezien die in dat jaar op een gegeven moment 47,8 graden aangaf.