RECONSTRUCTIE. Drie jaar geleden vond de aanslag op Charlie Hebdo plaats

Exact drie jaar geleden stond heel Frankrijk in rep en roer. En daarna de hele wereld. Want het satirisch blad Charlie Hebdo werd aangevallen door twee zwaarbewapende en gemaskerde mannen. Het verdict: twintig doden en tal van gewonden.

Tijdens een redactievergadering van Charlie Hebdo in Parijs, werden de aanwezige redactieleden aangevallen door twee mannen die later de broers Kouachi blijken te zijn. Ze waren gemaskerd en hanteerden vuurwapens waarmee ze een waar bloedbad aanrichtten. In totaal maakten ze op de redactie elf doden. De mannen vluchtten weg in een zwarte auto en riepen dat ze wraak hadden genomen voor de profeet Mohammed. Ondertussen schoten ze nog een agent neer die ze toevallig kruisten op de weg.

De broers besloten om ergens onder te duiken en reden naar een drukkerij. Onderweg overvielen ze nog een tankstation en schoten ook daar een agent neer. Wanneer ze aankwamen in de drukkerij werden ze al snel door de politie gelokaliseerd. Pogingen tot onderhandeling met de broers mislukten en er ontstond een gijzeling. De agenten besloten om de drukkerij binnen te vallen. Er vielen zeven doden, waaronder de twee misdadigers en een compagnon van hen.

Frankrijk was in diepe rouw na dit hele incident en de hele wereld leefde met hen mee. De hashtag #jesuischarlie werd de meest gebruikte van 2015.

Vandaag werd er een herdenking georganiseerd die president Macron, samen met onder andere de burgemeester van Parijs bijwoonde. Ze legden bloemen voor het gebouw van het satirisch blad, dat gevolgd werd door een ceremonie.