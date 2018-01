Thailand in de ban van verontrustende trend: penis bleken

Een ziekenhuis in de Thaise hoofdstad Bangkok staat momenteel in het oog van de storm door het uitvoeren van opmerkelijke ingrepen. Maandelijks staan artsen er in voor zo’n honderd operaties waarbij penissen worden gebleekt. Een verontrustende trend.

Het Lelux Hospital in de Thaise hoofdstad staat al langer bekend voor zijn ‘bleekbehandelingen’, waarbij lichaamsdelen witter worden gemaakt.

Zes maanden geleden breidden ze hun aanbod echter nog uit met het bleken van geslachtsdelen. Een ingreep die blijkbaar enorm in trek is.

Honderd klanten per maand

“Er is heel veel vraag naar dit soort operaties”, zegt Bunthita Wattanasiri van het Lelux Hospital aan het persagentschap AFP. “We krijgen zo’n honderd klanten per maand, drie of vier per dag.”

Nadat een medewerker van het ziekenhuis foto’s van de behandeling deelde op Facebook, maakten Thaise televisiezenders er een reportage over. En dat zorgde voor heel wat kritiek op sociale media.

In landen waar mensen een donkere huidskleur hebben, is een zo wit mogelijke huid vaker het schoonheidsideaal. Dergelijke ‘bleekbehandelingen’ zijn daardoor erg populair in Thailand, maar ook erg controversieel.

Foto: AFP

Meer dan 500 euro

Volgens het ziekenhuis is de behandeling vooral populair bij mannen tussen de 22 en 55 jaar oud uit de holebigemeenschap. Voor vijf sessies betalen ze zo’n 540 euro.

Het is bovendien niet de eerste keer dat het Lelux Hospital in opspraak komt. Vorig jaar lanceerden ze nog de ‘3D Vagina’-behandeling, waarbij lichaamsvet van de klant gebruikt wordt om de vagina ‘vleziger’ te maken.