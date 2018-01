Transfer Mitrovic gaat niet door, maar AA Gent haalt toch vervanger

Dat de transfer van Stefan Mitrovic naar Saint-Etienne niet doorgaat, weerhoudt AA Gent er niet van om in januari defensieve versterking te halen. Op een paar details na is de transfer van de 23-jarige Noor Sigurd Rosted helemaal rond.

Mitrovic faalde voor zijn medische proeven bij Saint-Etienne waardoor de Franse eersteklasser de transfer afblies. Daardoor lopen de Buffalo’s 3,7 miljoen euro mis. Een probleem aan de enkel zou aan de basis hebben gelegen voor zijn buis op de fysieke testen. “Na de medische tests heeft Saint-Etienne besloten om de financiële voorwaarden voor Stefan te wijzigen”, reageerde Gentse manager Michel Louwagie. “Maar dat zag de speler niet zitten.”

De Buffalo’s hadden met Rosted al een vervanger op het oog. Even rees de vraag of de transfer van de Noor wel zou doorgaan nu Mitrovic in Gent blijft. Maar Gent zet door. Rosted komt in principe zondag aan op het trainingskamp van de Buffalo’s in Oliva. Zijn medische tests waren in orde en er moeten enkel nog een paar details uitgeklaard worden.

Rosted speelt op tot nu in eigen land, bij Sarpsborg 08. De voormalige belofteninternational kwam vorig seizoen 27 in actie in de Noorse competitie, daarin tekende hij voor vijf doelpunten en twee assists. De linksvoetige centrale verdediger meet 1m88 en was eerder ook al in beeld bij Zulte Waregem, maar daar hebben ze andere prioriteiten.