Voetballen tijdens stormweer? Dat blijkt toch niet zo’n goed idee

Kinderen die willen buiten spelen, kan je niet tegenhouden. Zélfs wanneer het stormt proberen ze wat te voetballen, maar dat gaat blijkbaar toch niet zo makkelijk als gedacht.

Eanna O’Connor wilde dit weekend koste wat kost een balletje trappen, maar daar leek Moeder Natuur toch anders over te denken. De jongeman trapte zo hard hij kon op de voetbal, maar door de vele wind kwam de bal gewoon terug aan zijn voeten liggen. In Ierland, waar de video gemaakt is, kon de wind opstoten tot wel 155 kilometer per uur.