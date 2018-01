Lichaam van pasgeboren baby aangetroffen in toilet van vliegtuig

Het schoonmaakpersoneel van luchtvaartmaatschappij Etihad Airways heeft zaterdag het levenloze lichaam van een pasgeboren baby gevonden in het toilet van een vliegtuig. Ze deden de vreselijke ontdekking nadat het toestel geland was op de internationale luchthaven van Soekarno-Hatta in Indonesië.

Niet lang na de vondst kon de luchtvaartpolitie zaterdagnacht een 37-jarige vrouw arresteren op de luchthaven. Zij was tijdens de vlucht van Abu Dhabi naar Jakarta bevallen van een jongetje. Ze had beslist het pasgeboren kindje achter te laten in een vuilnisbak in een van de toiletten op het vliegtuig.

De vrouw werd geïndentificeerd als H., een inwoonster van de Indonesische stad Cianjur. Ze gaf toe dat het haar baby was, die het resultaat was van een buitenechtelijke relatie met haar werkgever in Abu Dhabi.

“We moeten de zaak uiteraard nog verder onderzoeken”, zegt Mirzal Maulana, hoofd van de politie. Of het kindje doodgeboren was of effectief nog geleefd heeft, is nog niet geweten.