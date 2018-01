Man probeert rustig biefstuk op te eten maar dat is buiten hond gerekend

Deze buldog heeft duidelijk genoeg van zijn hondenbrokken en wil gerust eens proeven van het biefstuk van zijn baasje. De viervoeter zet zijn zieligste puppy ogen op, maar het mag niet baten.

“Het is elke keer hetzelfde”, zegt het baasje van de hond. “Wanneer mijn man en ik eten, komt onze hond erbij zitten. Dat mag, want dat hebben we hem zo geleerd, maar hij moet wel van ons eten blijven. Toch probeert hij altijd zijn puppy ogen op te zetten en zo een stukje van ons bord mee te pikken. Mijn man en ik geven echter niet toe. Alleen op zijn verjaardag krijgt hij wat vlees.”