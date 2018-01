Tragedie in Frankrijk: vier doden bij woningbrand, onder wie twee brandweerlieden

Bij een brand in een woning in het noorden van Frankrijk zijn minstens vier mensen omgekomen, onder hen ook twee brandweerlieden. Minstens drie mensen raakten zwaargewond, melden de autoriteiten in het Franse departement Pas-de-Calais zondag. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Er is een onderzoek gestart.

De brand in het huis in Estrée-Blanche, dat werd bewoond door twee ouders en hun twee kinderen van 16 en 22 jaar oud, brak vroeg in de ochtend uit. In de woning werden nadien twee lichamen gevonden. Vermoedelijk gaat het om de twee kinderen. De ouders raakten gewond maar konden zich wel in veiligheid brengen.

Twee brandweervrijwilligers van 20 en 32 jaar oud bezweken nadien aan hun verwondingen. Een derde brandweerman raakte eveneens gewond en werd in het ziekenhuis opgenomen.

Foto: AFP

