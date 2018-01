Kerkruzie verscheurt dorp: “Inwoners gaan elders winkelen om elkaar niet tegen te komen”

Een pittoresk Nederlands dorpje met 4.000 inwoners. Dat lijkt Kruiningen op het eerste gezicht, maar een steeds erger wordende kerkruzie heeft het dorp hopeloos verscheurd. Het is zelfs zo erg dat inwoners ontslagen worden omdat ze bij het ‘verkeerde’ kamp horen, staat te lezen in Nederlandse media. “Mensen gaan zelfs elders naar de winkel om elkaar niet tegen komen.”

De problemen in het Zeeuwse dorp Kruiningen begonnen een jaar geleden. Hoofdrolspelers zijn dominee Gerrit Bredeweg en diaken Henk Jansen, twee mannen die een andere kijk hebben op de manier waarop mensen hun geloof beleven. Jansen zei bijvoorbeeld dat Bredeweg een “intimiderende werkwijze” hanteert, woorden die niet in goede aarde vielen bij de andere partij. Het conflict werd zo groot dat er twee ‘geloofskampen’ zijn: de klassieke kerkgemeenschap van Jansen en de Gereformeerde Gemeente, een afzonderlijk kerkgenootschap in het dorpshuis in de gemeente, van Bredeweg.

Moet kunnen, zou je denken, het enige verschil is de plaats waar de mensen op zondagvoormiddag naartoe gaan. Maar niets is minder waar: het conflict tussen de twee is zo diepgeworteld dat het dorp hopeloos verscheurd is. Om enkele voorbeelden te geven: inwoners gaan met elkaar op de vuist, plaatsen afluisterapparatuur onder wagens en starten rechtszaken tegen elkaar en de leiders van de geloofsgemeenschappen betichten elkaar van overspel met familieleden en veel meer.

Onlangs werd een medewerker van een transportbedrijf zelfs ontslagen en mishandeld omdat hij de - in de ogen van zijn directie dan - verkeerde overtuiging heeft. Ze grepen hem bij de keel, sloegen hem met zijn hoofd tegen de muur en molesteerden hem omdat hij bij zijn ontslag een geheugenkaart uit zijn bedrijfstelefoon wilde meenemen, klinkt het. Een fel overdreven reactie, vond de rechter, die het bedrijf Sinke Transport veroordeelde een boete van 22.000 euro.

In meerdere Nederlandse media hebben de inwoners hun verhaal al gedaan. “Mensen die goed met elkaar omgingen en kennissen waren, zijn plots gestopt met elkaar te groeten”, klinkt het in De Telegraaf. “Ze gaan winkelen in andere dorpen, gewoon om elkaar niet tegen te komen. Het is echt haat en nijd. Het gaat van kwaad naar erger, dit komt niet meer goed.”