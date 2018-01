Karim raakte verslaafd aan lachgas en kwam verlamd in een rolstoel terecht. Nu waarschuwt hij andere gebruikers

Karim heeft een ernstig zenuwletsel in zijn ruggenmerg. Dat is het gevolg van een lachgasverslaving. Daardoor zit hij nu in een rolstoel en moet hij lang revalideren. “Het begon met kleine tintelingen, tot ik plots niet meer op mijn benen kon staan.”

Lachgas is al een tijdje populair als partydrug. Het zit onder meer in patronen van slagroomspuiten en wordt geinhaleerd via ballon. Het veroorzaakt een lachkick en een kleine roes, maar kan bij veelvuldig gebruik ernstige schade toebrengen aan je lichaam. Zo ook bij Karim*. Hij was verslaafd aan lachgas en belandde daardoor in een rolstoel. “Ik deed twee lachgaspatronen in een ballon. En ik gebruikte tot tien ballonnen per dag. Op een gegeven moment heb ik opgebouwd naar twee dozen, goed voor honderd patronen per dag”, vertelt hij aan het NOS-programma Nieuwsuur.

Tot het moment dat zijn lichaam begon te protesteren. “Het begon met tintelingen in mijn tenen. Ik had zo’n 24 uur per dag dat mijn voet sliep. Maar het ging van kwaad naar erger, toen plots de onderkant van mijn lijf een hele dag begon te tintelen. Ik kon niet meer op mijn benen staan. Ik was heel wankel, vergelijk het met een dronken persoon die je ziet lopen.”

Verlamd

De directe oorzaak was een groot tekort aan vitamine B12, wat uiteindelijk heeft geleid tot een dwarslaesie. Dat is een zenuwletsel in het ruggenmerg waardoor de zenuwbanen van boven naar beneden hun werk niet meer kunnen doen. “En dat leidt tot verlamming”, zo vertelt revalidatie-arts Christof Smit van Reade Amsterdam aan NOS. “De patiënten zitten in een rolstoel en ze kunnen niet meer stappen. Ze hebben gevoelloosheid en tintelingen, en kunnen ook niet meer naar de wc gaan.”

Karim is net aan zijn revalidatie begonnen, maar hij heeft nog een lange weg te gaan. “Toch merk ik verbetering. Ik kan weer paar stappen zetten, ook al heb ik niet honderd procent controle over mijn eigen spieren. Ik kan nog niet schrijven of typen.” De jongeman waarschuwt nu voor het gebruik ervan, en pleit zelfs voor een verbod. “Ik waarschuw nu iedereen in mijn eigen omgeving: doe het niet, want je ziet wat er met mij is gebeurd.”

* Karim is een schuilnaam