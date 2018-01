Waarom drie jaar na de aanslag op Charlie Hebdo amper Fransen nog #JeSuisCharlie zijn

Op 7 januari 2015 vielen de broers Kouachi de redactie van Charlie Hebdo binnen en richtten een bloedbad aan. Elf mensen lieten het leven. De aanslag op de tekenaars en redacteurs die het “zich permitteerden om de draak te steken met alles en iedereen, zelfs de Profeet” zorgde voor een ongeziene golf van sympathie waarbij elke weldenkende mens “Charlie” werd. Voor even toch. Want vandaag schiet van die solidariteit bitter weinig over.