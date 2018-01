Al twee jaar op pensioen, maar Ronaldinho is nog steeds een genot om naar te kijken

Ronaldo de Assís Moreira, kortweg Ronaldinho, was ooit de beste voetballer ter wereld. De goedlachse Braziliaan kreeg als speler van Barcelona ooit een staande ovatie in Bernabeu van de aanhang van aartsvijand Real Madrid. Ondertussen is de nu 37-jarige Ronaldinho al even op pensioen, maar hij kan nog steeds een aardig stukje voetballen. De Braziliaan postte een filmpje op zijn sociale media van partijtje voetvolley op het strand. En Ronaldinho beschikt duidelijk nog over heel veel techniek, want de tegenstand lijkt in deze compilatie geen partij te zijn voor de voormalige Ballon d’Or winnaar.