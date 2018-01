Huiseigenaar redt kat uit erbarmelijke situatie, nu dreigt huurder klacht in te dienen bij de politie

Een huiseigenaar uit het Engelse plaatsje Skegness heeft onlangs de kat van zijn huurder in beslag genomen. Het uitgehongerde dier was zonder eten achtergelaten in een appartement vol uitwerpselen. Nu dreigt zijn baasje echter klacht in te dienen bij de politie wegens diefstal.

Huiseigenaar Michael Moody (40) had van meerdere huurders meldingen gekregen over een kat die dag en nacht zat te miauwen in een van zijn eigendommen. Bezorgd ging hij daarom een kijkje nemen.

Eenmaal ter plaatse trof hij een uitgehongerde kat aan. In het appartement lagen overal uitwerpselen en afval uit vuilniszakken, die het dier had opengescheurd op zoek naar voedsel. Met water uit de toiletpot had hij weten te overleven.

“Ik denk dat mijn huurder gewoon wat gezelschap wou”, zegt Michael. “Maar hij moet eerst voor zichzelf leren zorgen voor hij een huisdier neemt. Ik had nog nooit zoiets ergs gezien. Wij moesten de touwtjes wel in handen nemen. Als het van mij afhangt, krijgt hij zijn kat niet meer terug.”

Uiteindelijk liet hij zijn huurder ook weten dat hij de kat had weggehaald. Daarop dreigde die meteen om naar de politie te stappen wegens diefstal.

Maar daar is Michael niet bang voor: “Ik geloof dat ik het juiste heb gedaan. Of dat nu legaal is of niet. Ik hoop dat ik een warme thuis kan vinden voor deze kat.”