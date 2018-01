Solden bij Inter: Italiaanse topclub liet deze zes wereldtoppers te vroeg en te goedkoop vertrekken

Barcelona rondde zaterdag de transfer van Philippe Coutinho afgerond. Met de overgang is een duizelingwekkend transferbedrag gemoeid van maar liefst 160 miljoen euro. Bij Internazionale grijpen ze zich ongetwijfeld bij de haren, want de Italiaanse grootmacht liet de Braziliaan in de zomer van 2013 voor een ‘schamele’ 13 miljoen euro naar Liverpool vertrekken. Nu, op zijn 25e, is de aanvallende middenvelder meer dan het tienvoudige waard. En Coutinho is lang niet de eerste sterspeler die Inter te vroeg en te goedkoop liet vertrekken…

De Nerazzurri krijgen stilaan een slechte naam. Bij de Milanese traditieclub maakten ze de voorbije twee decennia namelijk enkele belabberde keuzes. Inter haalde enkele latere wereldtoppers op jonge leeftijd en goedkoop naar San Siro, maar nog voor hun grote doorbraak werden ze alweer van de hand gedaan. Achteraf groeiden zij uit tot absolute wereldtoppers, in de Milanese bestuurskamer zal er af en toe stevig gevloekt zijn geweest. Inter liet sinds 1995 zes grote namen vertrekken voor een prikje, wij zetten ze voor u op een rijtje.

Dennis Bergkamp

De Nederlander staat bekend als een icoon van Ajax en Arsenal, maar men zou bijna vergeten dat hij tussendoor twee seizoenen bij Inter voetbalde. De Italianen haalden de toen 24-jarige Bergkamp in 1993 voor net geen tien miljoen euro naar Milaan. Een gigantisch succes werd dat niet, maar twee jaar later meldde wel Arsenal zich. Inter rekende zich rijk en verpatste Bergkamp voor 11 miljoen euro aan de Engelse topclub. Het was daar dat de Nederlander zich helemaal ontplooide. Hij zou er elf seizoen blijven en scoorde 103 goals in 389 duels, waaronder enkele legendarische pareltjes.

Andrea Pirlo

In 1998 haalde Inter een 19-jarige aanvallende middenvelder in huis voor twee miljoen euro. Maar door de vele concurrentie in een sterrenelftal met onder meer Baggio, Ronaldo, Recoba, Zanetti, Simeone en Djorkaeff kwam Andrea Pirlo weinig aan spelen toe. Na een uitleenbeurt aan Reggina vertrok in januari 2001 op hij op huurbasis naar Brescia, de ploeg waar hij de jeugdreeksen doorliep. Daar ontplofte hij, want zes maanden incasseerde Inter 18 miljoen voor Pirlo, die ondertussen op de ‘zes’ was gaan spelen. Het was stadsgenoot AC Milan dat de portefeuille opentrok, en met succes. Pirlo loodste de Rossoneri naar grootse successen. Tien jaar later maakte Milan dezelfde fout, door de middenvelder te vroeg af te schrijven en gratis naar Juventus te laten gaan, waar hij nog enkele seizoenen schitterde.

Roberto Carlos

De beste linksachter ooit volgens velen, maar de Engelse coach Roy Hodgson had dat niet gezien. Inter legde in 1995 een kleine 3,5 miljoen euro op tafel voor Roberto Carlos, maar Hodgson gebruikte hem steevast verkeerd. “Hij zette me op het middenveld”, vertelde de Braziliaan aan Planet Football. “Dat had mijn carrière kunnen breken. Het is niet dat ik een slechte relatie had met Hodgson, maar hij kent gewoon niet veel van voetbal”, klonk het scherp. Na een jaar Inter trok de Braziliaan voor zes miljoen euro naar Real Madrid, waar hij zich profileerde als één van de beste flankverdedigers ooit. Hij won onder meer vier landstitels, drie keer de Champions League en werd wereldkampioen. Als linksachter, Roy.

Clarence Seedorf

Nog een wereldtopper die niet helemaal wilde aarden bij de blauw-zwarte kant van Milaan. Nochtans had de middenvelder al de Champions League gewonnen met zowel Ajax als Real Madrid, en had hij tussendoor bij Sampdoria bewezen de Serie A aan te kunnen. Inter legde in 2000 gretig 24,5 miljoen euro neer om hem weg te halen bij De Koninklijke, maar twee seizoen later liet het de Nederlander voor twee miljoen euro minder vertrekken naar … aartsvijand AC Milan. Net als Pirlo bleek dat een schoot in de roos voor de Rossoneri. Met AC Milan won hij nog tweemaal de Champions League. Vier eindzeges met drie verschillende clubs, het blijft een unieke prestatie.

Leonardo Bonucci

Een blunder van jewelste van Inter. Het haalde Bonucci op 18-jarige leeftijd naar San Siro, maar over de jaren heen zou de verdediger maar vier keer in actie komen voor het eerste elftal. Na een resem uitleenbeurten verpatste Inter hem in juli 2009 voor amper vier miljoen euro aan Genoa. Diezelfde zomer nog legde Bari al 10,5 miljoen euro op tafel voor Bonucci, die een jaar later voor nog eens vijf miljoen euro meer naar Juventus trok. Daar groeide Bonucci uit tot één van de beste verdedigers ter wereld, hij werd eveneens een vaste klant bij de Italiaans een nationale ploeg. Door problemen binnen de ploeg verkocht Juventus hem afgelopen zomer voor 40 miljoen euro aan … AC Milan. Daar haalt hij voorlopig nog niet zijn beste niveau, al bezorgde hij zijn ploeg zaterdag nog de zege tegen Crotone met een doelpunt.

Philippe Coutinho

Last but not least. In 2008 legde Inter een jong Braziliaan talent vast voor 3,8 miljoen euro. Philippe Coutinho bleef wel nog twee seizoenen bij zijn boyhood club Vasco Da Gama. In 2010 arriveerde hij dan in Milaan, maar twee seizoenen later verkocht Inter het toptalent voor ‘amper’ 13 miljoen euro aan Liverpool. Daar hebben ze in de bestuurskamer nu ongetwijfeld spijt van. Coutinho groeide op Anfield uit tot een wereldtopper, zaterdag raakte bekend dat hij voor 160 miljoen euro naar Barcelona trekt. Dan is 13 miljoen euro toch een spotprijs geweest, bedenken ze zich ongetwijfeld nu bij Inter.

