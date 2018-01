Verhuist Tessa Wullaert naar haar droomclub? Of blijft ze in Wolfsburg?

Leading lady Tessa Wullaert ziet haar contract bij het Duitse Wolfsburg aflopen. Blijven kan maar een verhuis behoort evenzeer tot de mogelijkheden. “Ik heb één favoriet? Wordt het die club niet, dan blijf ik bij Wolfsburg”, aldus de Belgische sterspeelster bij de collega’s van De Zevende Dag.

Wullaert werd danig op de rooster gelegd maar behield het overzicht. “Ik kan er momenteel nog geen antwoord op geven”, zei ze. “Spanje wordt het waarschijnlijk niet. Engeland? Misschien. De transferperiode loopt tot eind augustus, dus ik heb nog tijd. Ik heb een favoriete bestemming en ik heb in mijn hoofd echt wat ik wil. De gesprekken met die club zijn aan de gang. Maar als het die club niet wordt, dan blijf ik bij Wolfsburg.”

De 24-jarige Wullaert werkt momenteel met Wolfsburg een behoorlijk seizoen af waarbij ze in negen wedstrijd goed was voor twee doelpunten. Recent haalde ze nog de krantenkoppen met een rode kaart in de topper tegen Bayern Munchen waarbij ze zou hebben gespuwd voor de voeten van de ref. Wullaert ontkende de feiten en beweerde dat het om een dom toeval ging.