Opnieuw drenkeling uit Dender gered: stad dringt aan op maatregelen

Aalst - De brandweer van Aalst heeft zaterdag voor de derde keer in korte tijd een drenkeling moeten redden die in de Dender viel ter hoogte van de spoorwegbrug.

Het fietspad tussen de Sint-Annabrug en de Zwarte Hoekbrug, dat vertrekt onder de spoorwegbrug ter hoogte van het administratief centrum, blijkt een gevaarlijk punt voor fietsers en voetgangers. Zaterdag rond 19.30 uur moest de brandweer een man redden die er in het water was gevallen. “Op dat pad tussen de twee bruggen is het al de derde keer dat we iemand uit het water moeten halen”, zegt adjudant Tom Lorie.

Het ging om een man van 62 uit Aalst. Hij was onderkoeld maar niet in levensgevaar. De MUG werd opgeroepen maar dat bleek niet nodig, de man kon door de ambulanciers van de brandweer worden verzorgd. Hij werd naar het ziekenhuis overgebracht.

De stad onderzoekt momenteel hoe het jaagpad veiliger kan worden gemaakt. Er zijn al relingen en aan één kant van het water werden hekken geplaatst, die de doorgang onder de spoorwegbrug versperren. Burgemeester Christoph D'Haese (N-VA) gaat vandaag aan Waterwegen en Zeekanaal nv, dat het pad langs de Dender beheert, vragen om de zaak te bekijken. “Er komt overleg”, zegt D'Haese. “De gevaarlijke punten moeten in kaart worden gebracht en veiliger worden gemaakt.”

Ook schepen van Openbare Werken Ann Van de Steen (SD&P) laat weten dat de stadsdiensten ermee bezig zijn. Ter hoogte van de spoorwegbrug kent de Dender overigens een gevaarlijke stroming omdat de rivier daar een stuk versmalt.