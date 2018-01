Bannon verontschuldigt zich voor uitspraken in boek: “Trump jr. is een patriot en een goed mens”

Steve Bannon heeft zich verontschuldigd voor de uitspraken die hij gedaan heeft in het omstreden boek van Michael Wolff. “Donald Trump jr. is een patriot en een goed mens”, schrijft Bannon in een mededeling aan Amerikaanse media.

De voorbije week was ophef ontstaan rond het boek ‘Fire and Fury: Inside the Trump White House’ van Michael Wolff. Die schetst daarin geen al te hoopgevend en positief beeld van de Amerikaanse president en zijn entourage.

Een van de personen die opmerkelijke uitspraken doet in het boek is Steve Bannon. De gewezen adviseur van de president stond in het begin van het presidentschap van Trump bekend als zijn voornaamste vertrouwenspersoon, maar al snel bleek dat er een serieus haar in de boter zat tussen de twee. Het leidde na amper enkele maanden al tot het ontslag van Bannon.

In het boek had Bannon het onder meer over een controversiële vergadering in juni 2016. Hij spaarde zijn kritiek op Donald Trump jr. niet. “De drie belangrijkste personen van de campagne vonden het een goed idee om in een conferentieruimte op de 25ste verdieping van de Trump Tower (in New York) een vertegenwoordigster van een buitenlandse regering te ontmoeten, zonder advocaten. Zelfs als u denkt dat dit geen verraad was, niet onpatriottisch en geen rotzooi, en ik denk dat het dat allemaal wel is, had iemand meteen de FBI moeten verwittigen”, aldus de controversiële vroegere hoofdstrateeg van Trump.

Met die uitspraken had hij het onder meer over de zoon van de president, maar hij neemt ze zondag terug. In een mededeling aan Amerikaanse media zegt hij erg veel spijt te hebben. “Hij is zowel een patriot als een goed mens”, aldus Bannon. “Hij is meedogenloos geweest in zijn steun voor zijn vader en de agenda die ons land heeft helpen veranderen.”

“Ik betreur dat mijn verkeerd weergegeven uitlatingen de aandacht hebben afgeleid van de historische zaken die de president in zijn eerste jaar al heeft bereikt.”