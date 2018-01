De politie van Lier heeft meer uitleg gegeven over de gebeurtenissen tijdens de voetbalmatch Lierse - Beerschot Wilrijk, waarbij vuurwerk werd gegooid en afgestoken. Er viel een aantal lichtgewonden, onder wie ook een aantal agenten. “De camerabeelden zullen worden bekeken.” Op Twitter haalde de CEO van Lierse scherp uit naar voorzitter Eric Roef van Beerschot Wilrijk.

KIJK HIER naar de beelden van een woeste voorzitter van Beerschot-Wilrijk

Lierse won de tumultueuze match met 2-1. De wedstrijd lag 20 minuten stil door opstootjes met supporters. “Het was een risicomatch, met inderdaad een aantal incidenten”, beaamt politiewoordvoerder Magalie Derboven. “Er was al versterking van de federale politie, maar tijdens de match zijn van hen en ook van de Antwerpse politie extra manschappen opgetrommeld.”

De aanleiding voor de onrust was volgens de politie dat er vanuit beide vakken vuurwerk werd afgeschoten. Ook achter de tribune waren er onlusten. In een filmpje uit de voetbalcatacomben is voorzitter Eric Roef van Beerschot Wilrijk woedend en verwijt hij Lierse geldgewin en onvoldoende beveiliging. Hij roept ziedend dat er kinderen en meisjes, met brandwonden naar het ziekenhuis moesten.

Bij de politie heeft men niet meteen een idee van de leeftijden van slachtoffers, maar wel wordt bevestigd dat één supporter naar het ziekenhuis is overgebracht en drie supporters ter plaatse zijn verzorgd door het Rode Kruis. “Ook een agent werd ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Drie andere agenten raakten lichtgewond”, zegt Derboven.

“Alles wordt wel opgenomen met camera’s. We gaan de beelden nu bekijken en dan wordt er actie ondernomen”, klinkt het nog. “Dan kunnen eventueel pv’s, arrestaties, enzovoort volgen. In de komende dagen willen we duidelijkheid krijgen. Er komt ook een debriefing.”

CEO Lierse: "Hoe laag kan je gaan?"

Op Twitter beet ook Lierse-CEO Jan Van Elst hard van zich af. Hij haalde stevig uit naar Beerschot Wilrijk-voorzitter Eric Roef: "Na een halfjaartje in het professionele voetbal zou een voorzitter zich toch ook zo horen te gedragen! Hoe laag kan je gaan eigenlijk. De politie en de stewards uitmaken, niet meer komen opdagen na de match... Wat een eervolle verliezer die Mr. Roef! Proficiat."