De Wever: “Als regeringspartners ontslag van Francken vragen, stapt N-VA uit regering”

De positie van Theo Francken staat niet ter discussie voor N-VA. Integendeel: als het ontslag van de staatssecretaris gevraagd wordt, trekt de partij zich terug uit de regering. Dat heeft voorzitter Bart De Wever gezegd in VTM Nieuws. “Als de regeringspartners zijn ontslag eisen, stapt N-VA uit de regering”, aldus De Wever.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) kwam in een politieke storm terecht door zijn verklaringen over de repatriëring van Soedanezen nadat er berichten waren gekomen over folteringen van teruggestuurde Soedanezen. De staatssecretaris verklaarde aanvankelijk dat er in de maand januari geen terugsturingen gepland waren. Intussen kreeg hij het bericht dat er toch nog een vlucht gepland was, die hij onmiddellijk annuleerde. Hij bracht daar evenwel premier Charles Michel niet van de hoogte, die in de Kamer verklaarde dat er geen vluchten gepland waren.

Vanuit de oppositie werd aangedrongen op het ontslag van Francken en ook CD&V-voorzitter Wouter Beke vond dat Theo Francken voor zichzelf moest uitmaken of hij nog verder kon functioneren. Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten wilde zich zondagmiddag dan weer niet uitspreken over een ontslag van Francken. Ze wil eerst het resultaat van het onderzoek van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) afwachten.

“Niet ter discussie”

“Voor mij staat Theo Francken niet ter discussie”, heeft N-VA-partijvoorzitter Bart De Wever zondag gezegd op de Nieuwjaarsreceptie van de stad Antwerpen, waar hij de burgemeester van is. “Als men Theo Francken vraagt om zijn ontslag te geven, zal N-VA zich terugtrekken uit de regering. Wat dat betreft, ben ik heel duidelijk. Ik sta achter Theo en laat hem in geen enkel geval vallen. Hij heeft de wet toegepast. Zijn bevoegdheid is een heel moeilijke, ook op menselijk vlak, maar iemand moet het wel durven en effectief doen.”

De Wever verdedigde het beleid van Francken. “Als ze morgen zeggen dat we niemand meer mogen terugsturen naar een land waar het slechter is dan hier, en waar je potentieel wel eens slecht behandeld zou kunnen worden, dan kan je niemand meer terugsturen en dan heb je de facto open grenzen. En dan zullen wij het enige land in Europa zijn in die situatie. Alle andere landen sturen Soedanezen ook terug.”

“Premier opnieuw in zijn hemd gezet”

Oppositielid Kristof Calvo (Groen) vindt dat premier Charles Michel (MR) De Wever moet terugfluiten. “Het lijkt erop dat er maar één wet geldt: die van de N-VA. Dat is een angstwekkende invulling van democratie”, zegt Calvo.

“Volgens de N-VA is het onderzoek naar de kwestie Soedan van geen belang. Dat was nochtans een regeringsbeslissing”, zegt Calvo. Groen wil zo snel mogelijk uitleg krijgen van de premier. “De Wever zet Michel verder in zijn hemd. Voor zover hij nog een hemd aanhad. Het is ongezien dat een partijvoorzitter de premier zo negeert. Dit is een regeringscrisis”, besluit Calvo.