Bayern Munchen treft derdeklasser in kwartfinale Duitse Pokal, Wolfsburg treft Schalke

Bayern München, dat achtereenvolgens RB Leipzig en Borussia Dortmund uit de Duitse beker kegelde, treft in de kwartfinales een tegenstander van minder allooi. Derdeklasser Paderborn wordt de volgende horde voor de Rekordmeister.

Paderborn, momenteel nummer twee in de Duitse derde divisie, is het enige team in de kwartfinales dat niet in de Bundesliga uitkomt. Ze schakelden in de vorige ronde tweedeklasser Ingolstadt uit.

In de Bundesliga is Bayern dit seizoen opnieuw dominant. Het team van coach Jupp Heynckes telt na het verstrijken van de heenronde 11 punten voorsprong op eerste achtervolger Schalke. Dat treft in de kwartfinales Wolfsburg, de huidige nummer 12.

Het Wolfsburg van landgenoten Koen Casteels, Landry Dimata en Divock Origi wacht een verplaatsing naar Schalke. De overige wedstrijden zijn Frankfurt-Mainz en Bayer Leverkusen-Werder Bremen. De finale gaat door op 19 mei in Berlijn. Titelverdediger Dortmund is al uitgeschakeld.

Programma (6 en 7 februari):

Eintracht Frankfurt - Mainz

Bayer Leverkusen - Werder Bremen

Schalke 04 - VfL Wolfsburg

SC Paderborn (III) - Bayern München