Voormalig eurocommissaris en WTO-directeur Peter Sutherland overleden

De Ier Peter Sutherland, voormalig directeur van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), is zondag op 71-jarige leeftijd overleden. Dat heeft het Ierse ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. Sutherland was ook eurocommissaris en bekleedde hoge functies in het bedrijfsleven.

Sutherland was procureur-generaal van Ierland tussen 1981 en 1984. Een jaar later ging hij aan de slag als Europees Commissaris voor Mededinging. In de jaren negentig werd hij secretaris-generaal van de Wereldhandelsorganisatie. De Ier was ook lange tijd aan de slag de zakenbank Goldman Sachs en oliegigant BP. Sinds 2015 was hij speciale VN-vertegenwoordiger voor internationale migratie en ontwikkeling.